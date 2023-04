Over 130 menes at være dræbt i luftangreb mod landsby i Myanmar

Mindst 130 mennesker blev dræbt under et luftangreb mod landsbyen Pazi Gyi i Myanmars centrale Sagaing-region tirsdag morgen.

Det rapporterer flere medier, herunder BBC Burmese, The Irrawaddy og Radio Free Asia, torsdag. Imens oplyser FN, at mindst 100 mennesker blev dræbt i angrebet.

Tidligere lød det estimerede dødstal på mindst 50.

Selv om myndighederne har bekræftet, at der blev udført en militær luftoperation i området, er der ikke blevet offentliggjort et officielt dødstal fra angrebet tirsdag morgen.

En landsbyboer, som har været involveret i rednings- og oprydningsarbejdet, og som ønsker at være anonym, fortæller til nyhedsbureauet AFP, at der frem til torsdag eftermiddag lokal tid er identificeret 130 lig.

Det har været en vanskelig opgave at identificere de dræbte, da kropsdele ligger spredt ud over stedet, tilføjer han.

- Vi har brugt bildæk til at kremere de døde kroppe, fortæller han.

28 personer er fortsat savnet efter angrebet.

Det amerikanske medie CNN skriver, at flere end 160 mennesker blev dræbt i angrebet. Det sker med henvisning til oplysninger fra en tidligere politiker i eksil.

Myanmar har oplevet omfattende vold, samtidig med at landets økonomi er kørt i sænk, efter at militæret væltede Aung San Suu Kyis civile regering under et kup i februar 2021.

Sagaing-regionen, hvor tirsdagens angreb fandt sted, er en højborg for oprørere og ligger nær landets næststørste by, Mandalay.

I Sagaing har militærstyret mødt hård modstand, og intense kampe har raset her i flere måneder.

Tidligere torsdag fordømte Sammenslutningen af Sydøstasiatiske Nationer (Asean), som har stået i spidsen for bestræbelser på at løse krisen i Myanmar, luftangrebet.

- Alle former for vold skal ophøre med det samme - især magtanvendelse mod civile, udtalte organisationen i en usædvanlig dristig erklæring.

Militærstyret i Myanmar bekræftede onsdag, at den havde udført luftangreb i området, efter at styret havde modtaget et tip om åbningen af et kontor for en lokal antikup-gruppe.

Styret har ikke oplyst, hvor mange mennesker der blev dræbt, men hævder, at militæret forsøgte at minimere skaderne på civile.

