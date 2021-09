Over 1400 delfiner dræbt på Færøerne i en aktion

Hundredvis kortnæbede delfiner, der er kendt som hvidsider eller hvidskævinger, er blevet dræbt på Færøerne ved en enkelt aktion, som bliver stærkt kritiseret af miljøgrupper.

Det færøske radio og tv, Kringvarp Føroya (KVF), rapporterer, at over 1400 delfiner blev dræbt søndag aften i Skálafjord. Antallet af dræbte delfiner har udløst debat om den traditionelle hvaljagt på Færøerne. Det skriver nyhedsbureauet dpa tirsdag.

Selv et tidligere højtstående medlem fra den færøske forening for hvaljagt siger til KVF, at drab på så stort et antal er overdrevent.

- Det er nu tiden til at tage en alvorlig diskussion om, hvorvidt jagten skal være tilladt, hedder det i udtalelser ifølge dpa, som ikke angiver navnet på det tidligere ledende medlem af foreningen.

Miljøorganisationen Sea Shepherd har lagt videooptagelser ud på Facebook af det blodrøde vand i fjorden, hvor 1428 hvidsidede delfiner blev dræbt af mænd og trukket op på en strand.

Miljøgruppen siger, at der aldrig tidligere er blevet dræbt et så stort antal delfiner ved en enkelt aktion på Færøene.

- En hvidside er et smukt pattedyr, som man kan beundre - og ikke skal se blive trukket op på en blodig strand, skriver en kritiker på Facebook.

- Jagten er meningsløs og forårsager åbenlyst store lidelser hos dyrene. Her blev en grænse overskredet og en ny dimension i jagten nået, hedder det i en anden kritik fra havbeskyttelsesorganisationen OceanCare.

Hvalfangst fandt sted på Færøerne allerede i vikingetiden. Grindehvaler eller delfiner blev drevet ind i en fjord eller bugt og slagtet, hvorefter kødet blev fordelt mellem deltagerne.

Ifølge optællinger på Færøerne blev der i 2020 i alt dræbt 576 grindehvaler samt 35 hvidsider eller kortnæbede delfiner. Tallet på over 1400 dræbte delfiner er dermed usædvanligt højt.

/ritzau/dpa