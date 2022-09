OVer 15 millioner chilenere stemmer om ny forfatning

Et flertal ventes at gå imod en ny forfatning, som skal skabe mere velfærd. Mange frygter ustabilitet.

Chile går søndag til stemmeurnerne for at godkende eller afvise en ny forfatning med fokus på velfærd i stedet for landets nuværende markedsvenlige grundlov samt ændringer af nationale institutioner.

Det ventes, at den nye forfatning vil blive afvist, selv om et stort flertal tidligere har stemt for forandring.

For to år siden stemte næsten 80 procent af chilenerne for at få en ny grundlov i stedet for den gældende, som stammer fra tiden med diktaturet under Augusto Pinochet.

Men meningsmålinger op til folkeafstemningen, der har været udsat flere gange på grund af coronapandemien, tyder på et nej til det nye forslag, som er et kompromis mellem forskellige partier.

Her har man har forsøgt at tage hensyn til tidligere protester og kritik. Blandt andet lægges der stor vægt på at bekæmpe social ulighed og give nye rettigheder til alle.

- Vi ønsker ikke, at Chile bliver et nyt Venezuela. Vi har meget at miste, siger en kritiker af det nye udspil, ingeniøren Patricio Gutierrez, som frygter, at en ny forfatning vil føre til ustabilitet, der vil skade økonomien.

Køerne uden for valglokalerne, var lange, da de blev åbnet klokken 08.00 (klokken 14.00 dansk tid).

Allerede i april viste meningsmålinger, at der var flere nej-sigere end ja-sigere. Men alle er forpligtet til at stemme, hvilket skaber usikkerhed om udfaldet.

- Det er formodentligt det, der skaber den største usikkerhed, siger Rossana Castiglioni, som er professor i politisk videnskab ved Diego Portales Universitetet.

Ved den tidligere afstemning, hvor der ikke var stemmepligt, deltog kun 43 procent af vælgerne.

Ved søndages afstemning skal over 15 millioner chilenere stemme i godt 3000 stemmelokaler, som ifølge planen lukkes 18.00 (klokken 02.00 dansk tid). Stemmelokaler vil forblive åbne ind til alle har stemt.

Et resultat ventes at foreligge, kun et par timer efter at valglokalerne lukker.

Hvis udkastet til den nye forfatning forkastes, skal der udarbejdes en ny tekst, mens nogle politiske grupper siger, at der i stedet bør drøftes visse ændringer af den gældende forfatningen.

