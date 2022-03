De fleste ukrainere flygter til Polen. Moldova ønsker hjælp til at håndtere mere end 250.000 flygtninge.

Over 1,5 millioner er flygtet fra krig i Ukraine på ti dage

Flygtningestrømmen fra Ukraine fortsætter med at tage til.

Mere end 1,5 millioner er flygtet fra Ukraine til nabolande over de seneste ti dage med krig.

Det oplyser FN's flygtningechef, Filippo Grandi, på det sociale medie Twitter søndag.

Han kalder situationen for "den hurtigst voksende flygtningekrise i Europa siden Anden Verdenskrig".

Ukraine har cirka 44 millioner indbyggere.

Ruslands invasion af Ukraine begyndte 24. februar. Allerede da der var optræk til krig, begyndte borgere at flygte fra Ukraine. Og da invasionen blev en realitet, tog strømmen af flygtninge til.

Størstedelen er flygtet til nabolandet Polen. Polens grænsekontrol oplyser søndag, at 922.400 flygtninge fra Ukraine har krydset grænsen siden krigens begyndelse.

Alene lørdag krydsede 129.000 ukrainere grænsen til Polen. Forventningen er, at antallet af flygtninge fra Ukraine til Polen siden krigens start runder en million søndag.

Polen har i forvejen en stor gruppe af borgere med ukrainske tilhørsforhold i landet. Den tæller omkring en million borgere. Polen grænser op til den vestlige del af Ukraine.

De forhold gør det nærliggende for ukrainere at sætte kurs mod Polen.

21-årige Anna Klimova forklarer over for nyhedsbureauet Reuters, hvorfor hun har forladt hjembyen Kyiv.

- I Kyiv er der mange bomber. Du sidder i kælderen og hører det alligevel. Derfor forlod jeg byen.

- Det er en rigtig svær situation, siger hun.

Anna Klimova tager til Wroclaw i Polen, hvor hun skal bo med sin bror.

Også mange sætter kurs mod nabolandet Moldova. Moldova ligger sydvest for Ukraine.

Mere end 250.000 er flygtet til Moldova fra Ukraine siden krigens begyndelse. Det oplyser Moldovas præsident, Maia Sandu, søndag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Hun siger, at landet har akut behov for hjælp fra det internationale samfund til at håndtere de mange flygtninge.

Også andre nabolande til Ukraine som Slovakiet og Ungarn har taget imod en stor del af de ukrainske flygtninge.

/ritzau/