Over 150 evakueret efter jordskred nord for Oslo

- Det er stort skred. Vi udelukker, at personer kan blive meldt savnet, siger norsk politi.

Et jordskred har ødelagt flere huse i et boligområde i Gjerdrum - knap 40 kilometer nordvest for Oslo. Mellem 150 og 200 mennesker er evakueret, og flere er bragt på hospitalet.

Han udelukker ikke, at der kan være savnede.

- Vi har ikke fuldt overblik, og det er et stort skred. Vi udelukker ikke, at personer kan blive meldt savnet, siger han.

Der er sket flere efterfølgende skælv efter politiets ankomst til stedet.

Borgmester Anders Østensen oplyser til Romerikes Blad, at det er over 100 personer, som er berørt af skredet.

- Vi har fået bekræftet, at der er sendt kvæstede på hospitalet, siger han.

- Der er store redningsstyrker i området nu - både fra politiet og fra frivillige grupper. Der er både en Sea King-redningshelikopter og politihelikoptere i luften for få overblik over omfanget af ødelæggelserne.

Hjemmeværn og civilforsvar er også tilkaldt sammen med geologer, der skal vurdere, hvorvidt det er sikkert at færdes i området.

Jordskreddet har medført lukning er af store vejstrækninger i området, og ifølge elselskabet Elvia er omkring 630 husstande uden elektricitet i byen.

Ifølge VG har Oslo universitetssygehus oprettet et katastrofeberedskab.

- Vi blev varslet om jordskreddet klokken 04.31, siger en talsmand for hospitalet.

De evakuerede beboere sendes til hoteller i regionen med busser, skriver Romerikes Blad.

/ritzau/NTB