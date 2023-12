Over 150.000 migranter er kommet til Italien i år

Italien har ikke nået sit mål om at reducere antallet af migranter, der når frem til Italien i 2023.

Det siger den italienske indenrigsminister, Matteo Piantedosi, på årets sidste dag.

Tal fra hans ministerium siger, at der i år er kommet 155.750 migranter til Italien.

I 2022 kom der 105.000 migranter.

- Antallet af ankommende i år modsvarer ikke det mål, der blev sat i lyset af de politiske tiltag, som regeringen på forskellige områder har indført for at bekæmpe og besejre menneskesmugling, siger Piantedosi til avisen La Stampa.

Men ministeren siger også, at hvis tiltagene ikke var indført, ville der være kommet langt flere migranter til landet.

Piantedosi siger, at titusindvis af migranter er blevet standset på grund af samarbejde mellem Italien, Tunesien og Libyen.

Han siger også, at hundredvis af menneskesmuglere er blevet anholdt.

Netop en reduktion i antallet af migranter, der kommer til Italien over Middelhavet, var en central del af de valgløfter, som premierminister Giorgia Meloni og hendes politiske alliance på højrefløjen vandt valget på i 2022.

Migranter fra blandt andet Afghanistan, Mellemøsten og afrikanske lande prøver specielt at nå frem til den italienske ø Lampedusa fra Tunesien eller Libyen.

Det sker på skibe, der ofte er meget lidt sødygtige.

Hen over sommeren 2023 var modtagercentrene ofte så overfyldte, at de ansatte talte om "migrantboom" eller et "exodus".

Der sker ofte forlis på Middelhavet med de synkefærdige fartøjer.

Tal fra Den Internationale Organisation for Migration (IOM) viser, at flere end 2750 personer er meldt savnet på Middelhavet i år. Det antages, at de er druknet.

Tallet er højere end i hvert af de seneste fem år.

