Over 17 millioner fugle aflivet i Japan grundet sygdom

Japan oplever den værste fugleinfluenza i landets historie. Over 17 millioner fugle er blevet aflivet, og nogle områder mangler nu plads til at begrave døde kyllinger.

Det skriver det amerikanske nyhedsmagasin Time med henvisning til det japanske public-servicemedie NHK.

For at undgå yderligere smitte eller forurening af vandforsyninger er det vigtigt, at fugleligene bliver afskaffet på den rigtige måde.

Lokale myndigheder og gårdejere udtrykker ifølge NHK, at man mangler plads til at begrave de døde dyr på den rigtige måde.

Artiklen fortsætter under annoncen

I nogle områder brænder man de døde kyllinger, hvis man har adgang til et forbrændingsanlæg.

Situationen i Japan har fået priserne på fjerkræ og æg til at skyde i vejret og tvunget virksomheder inklusive McDonalds og 7-Eleven til enten at stoppe for salg af fødevarer med æg eller hæve priserne.

I Danmark har man tre gange i år fundet fugleinfluenza i en fjerkræbesætning. Senest i Ramløse, hvor omkring 60 fugle blev aflivet.

I januar blev 15.000 kalkuner ved Skelskør og 50.000 høns ved Hedensted aflivet på grund af fugleinfluenza.

Udbrud af fugleinfluenza sker oftest i Europa, USA og Asien, men sygdommen har spredt sig til Sydamerika de seneste måneder, hvor de første tilfælde er registreret i Argentina, Uruguay og Bolivia.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fugleinfluenza er ifølge Fødevarestyrelsen en smitsom virussygdom, som rammer fugle. Den kan medføre en dødelighed hos fjerkræ på op til 100 procent.

Den smitter normalt ikke mennesker. Sygdommen har dog været påvist i sjældne tilfælde hos mennesker, der har haft tæt kontakt til fugle.

I januar blev der for første gang konstateret fugleinfluenza i danske ræve. Der var tale om tre rævehvalpe og en voksen hanræv, som alle var blevet fundet døde i løbet af 2022.

/ritzau/