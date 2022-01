Over 200 meldes dræbt og såret under luftangreb i Yemen

Et meget stort antal mennesker er fredag dræbt under et luftangreb mod et fængsel i Yemen.

Læger uden Grænser opgiver antallet af døde og sårede til over 200, mens Internationalt Røde Kors siger over 100.

- Det er umuligt at vide, hvor mange mennesker der er dræbt. Det ser ud til at have været en forfærdende voldshandling, siger Læger uden Grænsers leder i Yemen, Ahmed Mahat, til AFP.

Han føjer til, at mange fortsat savnes efter angrebet.

Angrebene er udført af den saudisk-ledede koalition, der fører krig mod de shiamuslimske houthi-oprørere i Yemen, siger hjælpeorganisationer.

Houthi-oprørerne, der kontrollerer området, har frigivet forfærdende videooptagelser af døde og stærkt kvæstede i ruinerne efter angrebet mod fængslet. Bygningen ligger i Saada i det nordvestlige Yemen.

Et hospital i Saada har ifølge Læger uden Grænser taget imod 70 døde og 138 sårede.

To andre hospitaler i byen siger, de har modtaget "mange sårede".

Internationalt Røde Kors melder om over 100 døde og sårede fra det ene af de tre hospitaler.

- Og antallet stiger, siger Basheer Omar til den indiske tv-station NDTV. Han er talsmand for Internationalt Røde Kors i Yemen.

Videoer optaget af houthi-oprørere viser, hvordan de mange døde samles i bunker.

Længere sydpå i havnebyen Hodeida mistede tre børn livet, da et teleanlæg blev angrebet af den saudiske koalition. Børnene havde spillet bold på en fodboldbane, da luftangrebet kom, oplyser Red Barnet til AFP.

/ritzau/