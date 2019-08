Over 200 omkommer under Indiens monsunregn

Myndighederne har flyttet over 1,2 million mennesker til nødcentre. Turistområderne i Kerala er hårdt ramt.

Over 200 mennesker er indtil videre omkommet under monsunregnen og hundredtusinder er evakueret fra deres hjem.

Monsunregnen, der falder fra juni til september, har særligt skabt problemer i landets vestlige og sydlige kystområder.

Myndighederne har indtil nu flyttet over 1,2 million mennesker til nødcentre.

I det sydlige turistcenter Kerala, som sidste år blev ramt af voldsomme oversvømmelser, der kostede over 450 mennesker livet, er igen det hårdest ramte område.

Kerala er kendt for dets store strande og mange bakkede områder med store søer.

- Antallet af dødsofre i delstaten Kerala er steget til 88, og der stadig mindst 40 mennesker meldt savnet, siger en talsmand for Keralas politi, Pramod Kumar.

I delstaten Karnataka har omkring 50 mennesker mistet livet, og omkring 16 er meldt savnet, men myndighederne siger, at situationen ventes at blive bedre snart, da regnen er aftagende.

- Vi har i de seneste dage reddet omkring 677.000, og vi venter, at vandstanden vil begynde at falde om et døgn eller to, siger en embedsmand.

Sidste år døde 1200 livet rundt om i Sydasien i monsunperioden, hvor Kerala var ramt af de værste oversvømmelser i 100 år.

Monsunregnen udløser ofte ler- og jordskred i bjergområder. I weekenden omkring omkom mindst 59 ved et jordskred i det sydøstlige Myanmar og tusinder blev tvunget til flygte fra deres hjem.

/ritzau/AFP