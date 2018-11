Over 200 savnes efter enorme skovbrande i Californien

Senest er seks fundet døde i byen Paradise under værste skovbrande i Californiens historie. Dødstal runder 48.

Tusindvis af brandfolk er fortsat i gang med at bekæmpe brande, der har kostet mange menneskeliv i det nordlige og sydlige Californien.

Over 50 mennesker har mistet livet i flammerne, og over 200 mennesker savnes fortsat, oplyser myndighederne.

Familie og venner til de savnede er blevet bedt om at holde sig i kontakt med evakueringscentre og andre, der tager imod folk, der er flygtet fra hus og hjem.

Brandfolkene er i gang med at finkæmme for døde i områder, hvor huse og biler er brændt op. Der er tale om de værste naturbrande i den amerikanske delstats historie.

Langt de fleste dødsofre er fundet i byen Paradise med 26.000 indbyggere. Den ligger cirka 130 kilometer nord for Californiens hovedstad, Sacramento.

- I dag har vi fundet yderligere seks dødsofre, og det bringer det samlede antal op på 48. Samtlige seks fandt vi i Paradise, oplyser den lokale sherif Kory Honea sent tirsdag lokal tid.

Yderligere to er fundet døde ved en anden naturbrand nord for Los Angeles.

Paradise, der er er omdannet til en rygende ruinhob, er et sted, som over årene har tiltrukket mange pensionister til et roligt liv under bjergkæden Sierra Nevada. Men området har oplevet et meget tørt forår, der har gjort byen meget udsat for skovbrande.

7600 boliger og 260 virksomheder og butikker er brændt ned i området.

/ritzau/AFP