Over 2000 coronasmittede er nu døde i Italien

På et døgn har coronavirusset kostet knap 350 menneskeliv i Italien, og der er konstateret 3000 nye smittede.

Knap 350 personer er på et døgn døde af coronavirus i Italien. Antallet af døde er mandag dermed oppe på 2158.

Det oplyser de italienske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Samtidig er antallet af registrerede smittetilfælde vokset med over 3000 til 27.980.

Søndag var antallet af bekræftede smittetilfælde 24.747.

Tallet kan dog vise sig at være større, da myndighederne fortsat afventer tal fra to regioner, skriver Reuters.

Der er tale om regionen Puglia, der ligger i det sydlige Italien og regionen Trento i nord.

Selv om antallet af registrerede smittetilfælde er vokset, så gælder det også antallet af personer, der er blevet raske.

2749 er meldt raske, hvilket er en stigning på 414 i forhold til søndagens tal.

Italien er det europæiske land, der er hårdest ramt af virusset. Der har været pres på sygehusvæsnet særligt i det nordlige Italien, hvor udbruddet begyndte. I øjeblikket er 1851 personer indlagt på intensiv afdeling.

Antallet af døde på grund af virusset i Italien er mere end fordoblet i forhold til fire dage siden, skriver nyhedsbureauet AFP. Flere end 700 er døde de seneste to dage.

Italienerne var de første i Europa til at tage stærke midler i brug i et forsøg på at holde virusset i skak. Landet var således det første til at lukke skoler, universiteter og andre offentlige institutioner.

I det ellers normalt velbefærdede Rom står de store turistattraktioner mere eller mindre øde hen, mens flere caféer og restauranter også holder lukket.

Kina er fortsat det land, hvor flest er døde af virusset.

/ritzau/