Over 20.000 migranter har forsøgt at krydse Den Engelske Kanal i år

Antallet af migranter, som har forsøgt at komme over Den Engelske Kanal fra Frankrig til England, er i årets første halvdel steget med op imod 70 procent. Det oplyser det franske indenrigsministerium mandag.

Fra 1. januar til 13. juni er der registreret 777 forsøg på at krydse farvandet, hvor der var involveret 20.132 personer. I forhold til samme periode sidste år er der tale om en stigning på 68 procent.

Det franske ministerium understreger, at de fleste krydsninger af kanalen er blevet forhindret af franske sikkerhedsstyrker.

- 61,39 procent af forsøgene blev forhindret i årets første halvdel, hvilket er en stigning på 4,2 procent i forhold til sidste år, hedder det i en opgørelse fra ministeriet.

Over 300 mennesker krydsede Den Engelske Kanal i små både i weekenden, skriver nyhedsbureauet dpa med henvisning til oplysninger fra det britiske forsvarsministerium. Ministeriet samlede 321 personer op fra syv fartøjer lørdag. Der blev ikke opsamlet nogle personer søndag, hedder det.

I sidste uge blev mindst 1512 mennesker samlet op af kystvagten, hvilket var det højeste antal i adskillige uger.

Tallene for 2021 var allerede en rekord, men de seneste statistiske data tyder på, at den vil blive slået. Et bedre sommervejr kan få flere til at gøre forsøget i år end sidste år.

Over 52.000 migranter begav sig ud på kanalen i 2021, hvoraf 28.000 af dem havde held med deres forehavende og kom til Storbritannien ifølge data fra de franske myndigheder.

Den britiske regerings forsøg på at sende et fly med asylansøgere til det afrikanske land Rwanda tirsdag i sidste uge blev midlertidigt stoppet af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Den britiske regerings omstridte politik har til formål at få stoppet de mange migranter, som tager den farlige tur over Den Engelske Kanal.

Den mest travle uge hidtil i år var dagene 11. til 17. april, hvor 1792 mennesker blev samlet op af de skibe, der bevogter farvandet og den engelske kyst.

/ritzau/AFP