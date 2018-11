Over 200.000 mennesker gik med i omstridt polsk march

Der er kritik af, at Polens regering deltager i optog med den yderste højrefløj på landets uafhængighedsdag.

Polens euroskeptiske politiske ledere gik forrest, da landet søndag markerede 100-året for sin uafhængighed.

Det skete med en parade, der også inkluderede grupper på Polens yderste højrefløj og nyfascistiske aktivister fra Italien.

Marchen har affødt en heftig debat om, hvorvidt regeringspartiet Lov og Retfærdighed (PiS) opildner højrefløjsgrupper med rødder i fascistiske og antisemitiske bevægelser.

Partiet vandt valget i 2015. Men siden da er Polen i stigende grad blevet isoleret i EU. Kritikere mener, at PiS trækker Polen i retning af et mere autoritært styre.

- Ud med EU, råbte nogle af deltagerne i søndagens optog i hovedstaden Warszawa.

Men der var ikke umiddelbart nogen af de bannere fra stærkt racistiske grupper, som var at se ved sidste års uafhængighedsdag.

Regeringsmedlemmer gik adskilt fra andre i søndagens parade. Højrefløjsgrupperne blev holdt på afstand af et større sikkerhedsopbud.

Flere hundrede meter bag regeringsmedlemmerne bar nogle deltagere bannere med teksten "Gud, ære og fædreland".

- Stolthed, stolthed, national stolthed, råbte nogle af dem.

- Polen skal ikke være rødt eller regnbuefarvet, råbte andre med henvisning til tidligere tiders røde sovjetiske flag og det regnbueflag, der er et symbol på LGBT-rettigheder.

I år var der også deltagelse af den nyfascistiske italienske bevægelse Forza Nouva.

- Vi er kommet, fordi vi deler de samme værdier, den katolske tro og nationale værdier, siger et af bevægelsens medlemmer, Salvatore Ferrara, til nyhedsbureauet AFP.

Optoget er omstridt, og Warszawas borgmester forsøgte tidligere på ugen at forbyde det. Men en domstol erklærede den beslutning ugyldig.

Domstolen mener, at et forbud vil være et brud på forsamlingsretten.

Både arrangørerne bag optoget og optogets indhold er kendt fra tidligere år. Bevægelsen bag kalder sig Den Nationale Radikale Lejr (ONR). Den stammer fra udbrydere af radikale elementer af nationalistiske partier i 1930'erne.

Sidste års optog var præget af bannere med tekster som "Rent blod, klart sind" og "Europa vil blive hvidt eller ubeboet".

En del polske politikere har kritiseret, at regeringen deltager i marchen i år.

- Kan I huske sidste års skamfulde slagord ved marchen 11. november?, spørger midterpolitikeren Marcin Kierwinski i et opslag på Twitter.

- Et år senere mødes forfatterne bag med præsidenten og premierministeren i stedet for med en anklager, fortsætter han.

/ritzau/Reuters