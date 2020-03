Over 25.000 coronasmittede er døde på verdensplan

Coronapandemien har kostet 25.035 mennesker livet rundt om i verden - flest i Europa.

Antallet af coronadødsfald på verdensplan har nu rundet 25.000.

Det viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University fredag eftermiddag.

Værst ramt er Italien, der indtil videre har meldt om 8215 døde. Det tal ventes at stige yderligere, når de italienske myndigheder fredag aften kommer med den daglige opdatering.

I Spanien er der 4858 dødsfald blandt personer, der var bekræftet smittet med coronavirus, og i Kina er tallet 3296.

Europa er generelt den hårdest ramte verdensdel. Storbritannien har fredag meldt om i alt 759 døde som følge af corona, mens dødstallet i Frankrig er på 1696.

Lidt over 550.000 mennesker er bekræftet smittet med coronavirus på verdensplan. Af dem er over 127.000 blevet erklæret raske igen.

Det reelle antal smittede menes at være langt højere.

I Italien, hvor landet er lukket ned og politiet patruljerer i gaderne for at sikre, at folk holder sig inden døre, siger myndighederne, at de formentlig vil forlænge nedlukningen yderligere.

På nuværende tidspunkt gælder restriktionerne til 3. april.

Italien har bekræftet 80.589 smittede, men har endnu ikke set toppen af smittekurven, siger chefen for den italienske sundhedsstyrelse, Silvio Brusaferro.

Han tilføjer, at der imidlertid er tegn på, at antallet af nye smittede stilner lidt af.

- Men hvornår nedgangen begynder, og hvor stejl den vil være, afhænger af vores opførsel, siger han til nyhedsbureauet Reuters.

/ritzau/