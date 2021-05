Over 2700 migranter trænger ind i spansk enklave i Nordafrika

Spansk politi siger efter masseindtrængen i Ceuta, at Marokko ikke gør nok for at beskytte sine grænser.

Mindst 2700 migranter har mandag bevæget sig ind i den spanske enklave Ceuta ved Marokkos nordlige kyst.

Det er et rekordstort antal, oplyser myndighederne til AFP. Cirka 1000 af dem er mindreårige.

Ifølge Reuters er der tale om over 2700 marokkanske borgere.

En talsmand for de lokale myndigheder i Ceuta siger, at migranterne ankom til enklaven til fods ved lavvande. Andre svømmede ind til enklaven fra strande på den marokkanske side nogle få kilometer derfra.

De første ankom i de tidlige morgentimer mandag.

Forholdet mellem Spanien og Marokko er for tiden anspændt. Politikilder beskylder over for avisen El Pais og Europa Press Marokko for kun passivt at gøre forsøg på at beskytte sine grænser.

Ceuta ligger lige over for en anden enklave - Gibraltar på Spaniens sydspids - der er under Storbritannien.

/ritzau/