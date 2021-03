Over 27.000 nye smittetilfælde i Polen på et døgn

Polen lukker samfundet delvist ned. Antallet af smittetilfælde er på det højeste niveau siden årsskiftet.

Polen har torsdag registeret 27.278 nye smittetilfælde med coronavirus. Det viser data fra Sundhedsministeriet i Warszawa. Det er det største antal smittede i Polen på et døgn i 2021.

Landet har 38 millioner indbyggere.

Antallet af registrerede smittede er i alt på 1.984.248, mens der er registreret 48.388 dødsfald relateret til corona.

Onsdag oplyste regeringen, at der indføres nedlukninger i hele landet tre uger fra lørdag. Det indebærer lukninger af butikscentre, hoteller, sportshaller og biografer.

Restauranter må kun sælge takeaway, og skoler er kun åbne for elever mellem 7 og 9 år.

– Pandemien fortsætter med at udvikle sig, og der er ingen indikationer på, at den er ved at aftage, siger sundhedsminister Adam Niedzielski, som har opfordret alle til at arbejde hjemme i så vid udstrækning, som det er muligt.

Ministeren har advaret om, at der måske kan komme over 30.000 smittetilfælde dagligt fra næste uge, hvis smittetallet ikke bringes ned nu.

Der er for nylig indført nye skærpede restriktioner i fire af de 12 polske regioner med størst smittetryk.

Fra tidligere er der påbud om brug af mundbind i Polen.

Ifølge Niedzielski har de seneste stigninger i antallet af smittede ført til et overvældende pres på landets hospitaler.

- Det høje antal smittede udgør en trussel mod hele driften i sundhedssektoren, advarer Niedzielski.

/ritzau/AFP