Over 300 lig er gravet op i sag om dødskult i Kenya

Antallet af dødsofre i en sag om en kult i Kenya, hvis leder overbeviste sine følgere om, at sultedøden var den eneste måde at komme i himlen på, har passeret 300.

Det sker, efter at yderligere 19 ofre blev fundet tirsdag.

Det meddeler en højtstående embedsmand i regionen omkring byen Malindi.

- Dødstallet er nu steget til 303, efter de 19 lig blev udgravet, siger regional kommissær Rhoda Onyancha.

Politiet mener, at der er tale om ofre for kulten, som blev ledet af Paul Mackenzie Nthenge.

I april blev der fundet massegrave med 101 lig i skoven Shakahola nord for Mombasa ved Det Indiske Ocean.

Her holdt kulten Good News International Church til. Den er stiftet af 50-årige Paul Mackenzie Nthenge.

Han meldte sig selv til politiet 14. april, efter at politiet havde fået et tip om skovområdet.

Der blev fundet otte mennesker i live, men de var meget hårdt medtaget og døde senere.

Nthenge er anklaget for at have drevet sine tilhængere i døden "for at møde Jesus".

/ritzau/AFP