Over 300 skolepiger frygtes bortført i Nigeria

Ifølge en lærer i det nordvestlige Nigeria savnes over 300 piger. I sidste uge blev 42 personer bortført.

Et større antal skolebørn er blevet bortført i Zamfara i det nordvestlige Nigeria, oplyser en talsmand for den lokale guvernør.

En lærer siger til nyhedsbureauet AFP, at et navneopkald viser, at der mangler over 300 piger.

- Over 300 piger kan der ikke gøres redes for, efter at de øvrige elever er blevet talt, siger læreren.

Det er den anden større bortførelsesaktion inden for en uge i det nordlige Nigeria. Her udnytter væbnede grupper, at der er en generel mangel på lov og orden i regionen.

Tidligere bortførelser er begået af fattige, der har forsøgt at tiltvinge sig adgang til landbrugsjorde og græsningsområder. Men andre motiver kan også være i spil.

I sidste uge blev en elev dræbt, da en kostskole blev angrebet i delstaten Niger, der ligger i den nordlige del af det centrale Nigeria. 42 blev ved den lejlighed bortført, heraf 27 elever.

De bortførte er endnu ikke frigivet.

/ritzau/Reuters