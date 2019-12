Over 3000 har anmeldt overgreb under Uber-ture i USA i 2018

For første gang har Uber offentliggjort, hvor mange anmeldelser om seksuelle overgreb selskabet har modtaget.

Sidste år har Uber modtaget flere end 3000 anmeldelser om seksuelle overgreb, herunder voldtægt, i forbindelse med køreture i USA.

Det oplyser selskab bag transportplatformen i en sikkerhedsrapport natten til fredag dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I 2018 kørte Uber-chauffører omkring 1,3 milliarder køreture.

Uber oplyser, at der i 2018 er sket et fald på 16 procent i antallet af anmeldelser om seksuelle overgreb sammenlignet med 2017.

I 2017 og 2018 har selskabet samlet set modtaget knap 6000 anmeldelser. Herunder 450 anmeldelser om voldtægt.

Det viser opgørelsen i Ubers rapport, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er første gang nogensinde, at Uber offentliggør data om omfanget af anmeldelser i forbindelse med køreture.

Uber offentliggør tallene, efter at selskabet er kommet under øget pres i USA for at håndtere et stigende antal af klager om overgreb.

/ritzau/