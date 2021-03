Over 3000 sygeplejersker i verden er døde med coronavirus

Et år efter at WHO erklærede covid-19 for en pandemi, er sygeplejersker mange steder udbrændte, advarer råd.

Mindst 3000 sygeplejersker er døde efter at være blevet smittet med coronavirus på verdensplan.

Det fremgår af en opgørelse offentliggjort af interesseorganisationen Det Internationale Sygeplejeråd (ICN) torsdag.

Opgørelsen er udgivet, et år efter at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) første gang brugte ordet "pandemi" om omfanget af det ny coronavirus. Det skete 11. marts 2020.

Rådet advarer om, at ansatte i sundhedsvæsnet verden over er blevet sat voldsomt på prøve af pandemien.

Stress og udbrændthed betyder, at millioner overvejer at sige farvel til faget, lyder det fra direktøren for ICN, Howard Catton.

Han opfordrer til omfattende vaccinering af sygeplejersker, da det handler om "en ret til at være beskyttet på arbejde", siger han.

- Ikke at være beskyttet på arbejde bidrager til deres bekymringer, siger Howard Catton.

Historierne om pressede hospitaler har været mange i løbet af pandemien.

De første historier om overbelastede hospitaler kom fra Kina og Norditalien.

Men så sent som i denne uge viste en ny rapport fra forskningsinstituttet Fiocruz, at mange hospitaler i Brasilien nærmer sig "et sammenbrud" under en ny virusbølge.

WHO opfordrer til, at alle sundhedsarbejdere i alle lande bliver vaccineret i løbet af de første 100 dage.

Det ville være en stor lettelse, mener Catton.

Han husker tilbage på den store opbakning, som sundhedspersonale fik i begyndelsen af pandemien, men siger nu, at "sygeplejersker langt hellere vil have en vaccine end en klapsalve".

Det kendte dødstal blandt sygeplejersker er blevet samlet ind fra 60 lande. Ifølge ICN menes det reelle tal at være langt højere.

Ifølge Howard Catton findes der 27 millioner sygeplejersker i verden. Fire millioner er på vej mod at gå på pension inden 2030.

I alt er der på verdensplan blevet registreret over 2.618.000 coronarelaterede dødsfald, viser Johns Hopkins Universitys løbende opgørelse.

Selv om det var 11. marts 2020, at WHO erklærede covid-19 for en pandemi, havde man allerede i januar erklæret det for en international sundhedskrise.

WHO's generalsekretær, Tedros Ghebreyesus, reflekterede tidligere i denne uge over den indledende reaktion.

- En af de ting, vi stadig har brug for at forstå, er, hvorfor nogle lande reagerede på advarslerne, mens andre var sløve til at handle, sagde Tedros Ghebreyesus.

/ritzau/AFP