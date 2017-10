Over 40 politikere opfordrer USA til handling i Myanmar

I et brev fra flere end 40 demokrater og republikanere opfordres USA til at træde i karakter i Myanmar-krisen.

Flere end 40 politikere har opfordret den amerikanske præsident, Donald Trump, til at genindføre et amerikansk indrejseforbud mod militære ledere fra Myanmar.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Opfordringen kommer i et brev til Trumps udenrigsminister, Rex Tillerson. Det er både underskrevet af demokrater og republikanere fra Repræsentanternes Hus.

Desuden opfordrer underskriverne af brevet til, at USA forbereder nye sanktioner mod de personer, der er ansvarlige for systematisk forfølgelse af landets rohingya-muslimer.

- Burmas (andet kaldenavn for Myanmar, red.) myndigheder er tilsyneladende i fornægtelse omkring det, der foregår. Vi opfordrer dig til at gøre alt, der står i din magt, for at sikre beskyttelse og sikkerhed for de berørte, står der.

Flere end 530.000 rohingya-muslimer er ifølge Amnesty International flygtet fra Myanmars sikkerhedsstyrker de seneste to måneder.

Rohingyaerne er mål for systematisk forfølgelse.

/ritzau/