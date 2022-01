Over 90 procent af de 4016 omkomne i 2021, der ville til Spanien, forsøgte at nå frem til De Kanariske Øer.

Over 4000 migranter døde i 2021 i forsøg på at nå Spanien

I 2021 døde eller forsvandt flere end 4000 migranter i forsøg på at nå til De Kanariske Øer eller til andre steder i Spanien.

Det er mere end dobbelt så mange som året før, viser en opgørelse fra en privat menneskerettighedsgruppe mandag.

- Antallet af migranter, der ankom til Spaniens Kanariske Øer i Atlanterhavet er blevet forøget siden slutningen af 2019, hvor antallet af patruljer i havet blev forøget dramatisk fra EU's side, hvilket førte til stærke fald i antallet af migrantbåde i Middelhavet.

I alt er 4404 migranter omkommet eller forsvundet i forsøg på at nå mål i Spanien sidste år. Det er en markant stigning i forhold til 2020, hvor antallet var 2170, rapporterer den spanske private organisation Caminando Fronteras, som sporer og følger op på data fra både i havsnød.

Organisationen siger, at tallene for omkomne og forsvundne er de højeste, siden de begyndte at registrere dem i 2015.

Ligene af de fleste migranter, 94 procent, er aldrig blevet fundet, så de registreres som savnede.

Over 90 procent af de omkomne eller forsvundne sidste år forsøgte at nå frem til De Kanariske Øer. Det var 4016.

Maria Gonzalez Rollan, som er en af personerne bag årsrapporten fra organisationen, siger, at stadigt flere kvinder er på ruterne til Spanien.

- Der var 628 kvinder og 205 børn blandt de omkomne og savnede, siger hun.

Tallene fra den private organisation er langt højere end tal fra FN's Internationale Organisation for Migration, som sidste år har registreret 1279 omkomne eller savnede migranter på vej til Spanien fra Nordafrika.

Det spanske indenrigsministerium siger, at mindst 37.385 migranter ankom til Spanien sidste år.

/ritzau/AFP