Over 40.000 protesterer mod vaccinekrav i Wien

Titusindvis af mennesker gik lørdag på gaden i Østrigs hovedstad, Wien, for at protestere mod en række coronarestriktioner som vaccinekrav og ordre om at blive hjemme.

Det skriver BBC natten til søndag dansk tid.

Ifølge østrigsk politi deltog cirka 44.000 mennesker i demonstrationen.

Det er fjerde weekend i træk, at titusindvis af borgere protesterer mod Østrigs coronaregler.

Demonstrationerne er taget til, efter at Østrig i sidste måned blev det første EU-land til gøre coronavacciner obligatoriske og til at genindføre et delvist krav for alle om at blive hjemme.

Fra søndag vil færdigvaccinerede igen kunne forlade deres bolig, mens den øvrige del af befolkningen fortsat skal holde sig hjemme.

Kravet om at blive vaccineret mod coronavirus træder i kraft til februar og gælder alle borgere over 14 år, med undtagelse af tilfælde hvor folk har fået dispensation på grund af sundhedsmæssige årsager.

Under lørdagens demonstration i Wien bar en demonstrant ifølge nyhedsbureauet AFP blandt andet et skilt med teksten: "Nej til vaccine-fascisme".

- Jeg er ikke en nynazist eller en hooligan. Jeg kæmper for frihed og imod vaccinen, stod der på et andet.

Der var lørdag også mindre demonstrationer i byerne Klagenfurt og Linz.

Demonstranterne i Østrig er støttet af Frihedspartiet (FPÖ) fra den yderste højrefløj.

Partiets leder, Herbert Kickl, opfordrede lørdag demonstranterne i Wien til at sætte sig imod regeringens vaccinationskrav, mens han også kaldte ordren om at blive hjemme for et "angreb mod menneskeheden".

Den østrigske regering har understreget, at ingen vil blive vaccineret med tvang. Til gengæld kan dem, der nægter at få et stik, risikere bøder på 600 euro (4460 kroner), der efterfølgende kan stige til 3600 euro (26.770 kroner), hvis de ikke bliver betalt.

Østrig med 8,9 millioner indbyggere har siden pandemiens start registreret 1,2 millioner coronatilfælde og over 13.000 dødsfald, skriver BBC.

Cirka 68 procent af landets befolkning er fuldt vaccineret, hvilket er en af de laveste vaccinationsrater i Vesteuropa.

/ritzau/