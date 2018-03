Over 50 britiske diplomater udvises af Rusland

En russisk talskvinde siger, at man ønsker at have lige så mange diplomater om briterne.

Rusland giver Storbritannien besked om, at "lige over 50" britiske diplomater skal forlade landet, oplyser udenrigsministeriet i Moskva.

- Vi har bedt om paritet. Briterne har 50 flere diplomater end russerne, siger en talskvinde for ministeriet.

Rusland har allerede reageret på, at Storbritannien har beordret 23 russiske diplomater udvist af landet.

Det skete, efter at en tidligere russisk dobbeltspion bosiddende i Storbritannien, Sergej Skripal, blev fundet livløs sammen med sin datter efter at være ramt af en nervegift.

Ifølge de britiske myndigheder er nervegiften udviklet af det russiske militær.

/ritzau/Reuters