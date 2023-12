Over 50 meldes dræbt i ny bølge af israelske angreb i Gaza

Endnu en bølge af israelske angreb har ramt Gaza.

Det meddeler den israelske hær, IDF, tirsdag morgen. Ifølge hæren har kampfly ramt over 100 mål i det krigshærgede område. Angrebene har ifølge Israel ramt tunnelskakter og militære mål.

Imens oplyser Sundhedsministeriet i Gaza, hvor den militante palæstinensiske bevægelse Hamas har magten, at mindst 52 blev dræbt i angrebene.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Påstandene har ikke været mulige at bekræfte uafhængigt.

Mandag lød det fra Gemma Connell fra FN's kontor for koordinering af humanitære anliggender (OCHA), at situationen kan sammenlignes med et "menneskeligt skakspil".

Tusindvis af mennesker er blevet fordrevet adskillige gange.

De må hele tiden bevæge sig rundt, og der er ingen steder, de kan føle sig sikre, siger Connell, som har været adskillige uger i Gaza, til nyhedsbureauet Reuters.

- Der er så lidt plads tilbage her i Rafah (det sydlige Gaza, red.), at folk bare ikke ved, hvor de skal gå hen, siger hun.

- Det føles, som om folk bliver flyttet omkring på et menneskeligt skakbræt, fordi der kommer en ordre om at lade sig evakuere.

- Så flygter folk fra et område til et andet område. Men de er heller ikke sikre der.

En talsperson for den israelske hær har til Reuters sagt, at hæren tager alle de mulige forholdsregler for at undgå at ramme civile.

Men militante palæstinensere bruger ifølge Israel civile som menneskelige skjolde - det er en beskyldning, som Hamas afviser.

Hamas angreb Israel 7. oktober. Det kostede omkring 1200 mennesker - størstedelen civile - livet.

Hamas bortførte også omkring 240 personer. 129 af dem er ifølge Israel stadig i Gaza.

Israel har gengældt Hamas' angreb med vedvarende bombardementer og en landoffensiv i Gaza, hvor over 20.000 personer - mange af dem kvinder og børn - er blevet dræbt ifølge Gazas sundhedsministerium.

