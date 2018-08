Over 50.000 på flugt efter dæmningsbrud i Myanmar

Dæmning gav efter for store vandmasser, som skyldes monsunregnen i Myanmar i den seneste tid.

Flere end 50.000 mennesker er ramt af omfattende oversvømmelser efter et brud på en dæmning ved byen Swar i den centrale del af Myanmar i Sydøstasien.

Dæmningen gav efter for store vandmasser, som skyldes monsunregnen i Myanmar i den seneste tid.

Over 100 landsbyer og bygder er oversvømmet. Det samme gælder landets største motorvej.

- Vi har ikke præcise oplysninger over, hvor mange der er ramt, men vandet har ramt landsbyer og bygder, der tilsammen har over 50.000 indbyggere, siger de lokale myndigheder til AFP.

Mindst 12.000 husstande i 100 forskellige landsbyer er ramt af oversvømmelserne.

Myndighederne har foreløbig ikke fået overblik over antallet af evakuerede, ligesom det er uvist, hvor mange som er blevet i deres landsbyer.

Tv-optagelser viser folk på flugt fra vandmasserne. De går til fods med små sække, hvor de har deres vigtigste ejendele i.

Vandmassernes vægt har også medført materielle skader på en bro langs motorvejen mellom Yangon og Mandalay, en af de vigtigste transportårer mellem Myanmars to største byer.

Forsvarschef Min Aung Hlaing, som er under stærkt internationalt pres efter en ny FN-rapport i denne uge om rohingya-krisen, er på stedet og advarer om, at vandmasserne ikke er under kontrol.

/ritzau/AFP