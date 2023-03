Over 530 dræbt under anarki i Haiti siden nytår

Mindst 187 mennesker er blevet dræbt og over 150 er blevet såret i opgør mellem kriminelle bander i Haiti over ti dage - fra 27. februar til 9. marts. Det oplyser FN i en ny rapport.

Over 530 er blevet dræbt i landet siden nytår, hedder det videre i rapporten, hvor FN's menneskerettighedskontor ifølge AFP udtrykker dyb bekymring over ekstrem vold.

Bevæbnede bander skaber stadig mere vold og anarki, mens befolkningen sulter og sygdomme spredes.

- Mange er blevet dræbt af snigskytter, som skyder og dræber tilfældige personer på må og få, siger en talskvinde for FN, Marta Hurtado.

Artiklen fortsætter under annoncen

Volden er eskalerende og FN har tidligere sagt, at der er en grad af usikkerhed, som ikke er set før. FN's vicegeneralsekretær, Amina J. Mohammed, har tidligere i år opfordret alle lande, som har mulighed for det, til at overveje militær indgriben i Haiti.

- Bandernes indbyrdes krige bliver mere og mere voldelige og hyppige, mens de kæmper for at udvide deres territoriale kontrol i hovedstaden og i andre regioner ved at gå efter personer i områder under rivalers kontrol.

Skoleelever og lærere er blevet dræbt af vildfarne kugler, og kidnapninger er taget til af forældre og skoleelever, hvilket har tvunget mange skoler til at lukke.

- Uden det beskyttede miljø i skolerne er mange børn blevet tvangsrekrutteret til at gå med i de bevæbnede bander, siger Hurtado.

Hundredvis af mennesker er flygtet fra de voldelige bander - blandt andre mange bønder i Artbhonite-regionen som ikke længere tør dyrke deres jord, hvilket har forværret madmangel og sult.

Volden er værst i hovedstaden Port-au-Prince, og den kriminelle bande Baz Gran Grif står ifølge FN bag det meste af den.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Situationen er allermest alarmerende for børn, som ofte bliver udsat for alle former for væbnet vold, blandt andet tvangsrekruttering og seksuelle overgreb, rapporterer FN's kontor i Haiti.

Ingen lande har reageret på appellerne fra FN, rapporterer BBC.

Der er tidligere foretaget interventioner i Haiti under FN's flag - i 1994 og i 2004.

Næsten halvdelen af de 11 millioner indbyggere lever med sult.

/ritzau/AFP