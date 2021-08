Over 60 lande opfordrer Taliban til at lade folk slippe ud

Afghanere og udenlandske statsborgere, som ønsker at forlade Afghanistan efter at den islamistiske Taliban-bevægelse har overtaget magten i landet, skal have lov til at rejse ud. Desuden skal lufthavne og grænseovergange holdes åbne

Sådan lyder det i en fælles erklæring fra over 60 lande - deriblandt Danmark, som USA's udenrigsministerium har udsendt natten til mandag dansk tid.

- Dem, der sidder i magt- og autoritetspositioner over hele Afghanistan, har ansvaret for at beskytte menneskeliv og ejendom og for omgående genoprettelse af sikkerhed og civil orden, står der i erklæringen.

- Det afghanske folk fortjener at leve i sikkerhed, tryghed og værdighed. Vi i det internationale samfund er klar til at hjælpe dem, hedder det videre i erklæring.

/ritzau/