Over 600 dør i oversvømmelser i uforberedte nigerianske stater

Flere end 600 mennesker er siden sommer bekræftet døde i de værste oversvømmelser i Nigeria i et årti.

Det oplyser nigerianske myndigheder søndag.

Samtidig har katastrofen tvunget flere end 1,3 millioner mennesker fra deres hjem, oplyser Nigerias ministerium for humanitære anliggender.

- Frem til den 16. oktober er 603 menneskeliv desværre gået tabt, udtaler minister for humanitære anliggender Sadiya Umar Farouq på Twitter.

Det tidligere dødstal fra sidste uge lød på 500. Tallet er dog steget, delvist fordi nogle delstatsregeringer ikke har forberedt sig godt nok på oversvømmelserne, siger ministeren.

Oversvømmelserne har desuden ødelagt flere end 82.000 huse og næsten 110.000 hektar landbrugsjord. Det svarer til et område på størrelse med Lolland.

Regntiden i Nigeria begynder normalt omkring juni. I år har nedbøren dog været særlig kraftig siden august, oplyser Nigerias katastrofemyndigheder (Nema).

I 2012 døde 363 mennesker i oversvømmelser i Nigeria, mens 2,1 million mennesker blev fordrevet fra deres hjem.

Afrika syd for Sahara er blevet uforholdsmæssigt meget påvirket af klimaforandringer, og samtidig kæmper mange af landene med eftervirkninger af krigen mellem Rusland og Ukraine.

Risproducenter har advaret om, at de ødelæggende oversvømmelser kan påvirke priserne i Nigeria, hvor der bor omkring 200 millioner mennesker.

I Nigeria er import af ris forbudt for at stimulere den lokale produktion.

FN's Fødevareprogram (WFP) og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO) oplyste i september, at Nigeria er et af i alt seks lande, der er i stor risiko for at ende i en sultkatastrofe.

/ritzau/AFP