Over 600 mister livet til corona i Italien på en dag

Italien oplever fredag den hidtil største stigning i antallet af døde som følge af coronavirus på et døgn.

Italien er det land i verden, der officielt har flest dødsfald på grund af coronavirus. Og tallet er fredag fortsat med at stige.

Antallet af døde som følge af coronavirus i Italien er fredag steget med 627, oplyser myndighederne.

Det er det hidtil største antal coronadødsfald på en dag i landet.

Dermed har virusset kostet 4032 livet i landet, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Italien passerede Kina i antallet af dødsfald torsdag. Virusudbruddet stammer fra Kinas Hubei-provins.

I Kina har der aldrig være registreret mere end 150 dødsfald på en dag. I Kina er der fredag ifølge en opgørelse fra Johns Hopkins University registreret i alt 3133 dødsfald relateret til coronavirus.

Ifølge nyhedsbureauet AFP står Italien nu for 36,6 procent af alle coronarelaterede dødsfald på verdensplan.

Udbruddet af coronavirusset blev opdaget i Kina kort før nytår. Siden har det bredt sig til resten af verden.

I Italien er særligt den nordlige del af landet hårdt ramt. Den italienske regering har for længst indført udgangsforbud over hele landet i et forsøg på at stoppe spredningen af virusset.

Alligevel er antallet af nye smittetilfælde ikke faldet i Italien. Fredag er 47.021 personer konstateret smittet mod 41.035 personer torsdag.

Det er en stigning på 14,6 procent på et døgn.

Antallet af smittede, der er blevet raske igen, er steget med 15,5 procent til 5129 raskmeldte. Patienter indlagt på en intensiv afdeling er steget med seks procent til 2655 i alt, skriver nyhedsbureauet dpa.

Eksperter mener, at antallet af smittede i Italien er langt højere, end tallene viser. Det er nemlig især de patienter, der bliver sendt på et hospital, som bliver testet, skriver Reuters.

Lastbiler fra hæren kører i lange konvojer med kisterne med de afdøde, der skal videre til de italienske kirkegårde og krematorier.

I byen Bergamo i det nordlige Italien bliver begravelser holdt med 30 minutters mellemrum, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker for at undgå, at det begrænsede antal mennesker, der er en del af et begravelsesfølge, kommer til at smitte det næste hold af sørgende på kirkegården.

/ritzau/