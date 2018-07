Over 600 personer er anholdt for australsk menneskesmugling

Australiens strenge grænsepolitik har standset de mange bådflygtninge, der før kom til landet, siger minister.

Flere end 600 menneskesmuglere på tværs af seks lande er blevet anholdt, siden Australien indførte sin hårde grænsepolitik for fem år siden.

Det oplyser den australske immigrationsminister, Peter Dutton, tirsdag.

Ministeren siger, at den kontroversielle politik med navnet "Operation Sovereign Borders" har reddet liv.

- Jeg har ikke oplevet et eneste dødsfald på havet på min vagt, siger Peter Dutton.

Den militære grænseoperation begyndte i september 2013 og har ifølge Australiens konservative regering formået at standse de mange både med flygtninge og migranter, der før kom til landet.

Før de konservative kom til magten og vedtog en nultolerance over for bådflygtninge, ankom flere end 50.000 asylansøgere fordelt på flere end 800 både til Australien i løbet af de foregående fem år.

Hundredvis af andre - hovedsageligt fra det krigshærgede Afghanistan, Sri Lanka og Mellemøsten - døde til søs under den farefulde rejse.

- Menneskesmuglere er en ond landeplage, der udnytter uskyldige mænd, kvinder og børn for penge, siger den australske immigrationsminister.

- De er ligeglade med, om folk rent faktisk når det australske fastland, eller om de synker til bunds på havet, tilføjer Dutton.

Ifølge ministeren er det lykkedes myndighederne at forhindre, at 2500 mennesker blev smuglet ind i landet. Således er 33 både blevet sendt retur hovedsageligt til Indonesien.

Peter Dutton takker samtidig regeringerne i Indonesien, Sri Lanka og Malaysia for samarbejdet og deres indsats for at anholde menneskesmuglere.

Siden operationen gik i gang, har Australien sendt mange flygtninge og migranter til transitlejre i Papua Ny Guinea og Nauru. De har fået afslag på at blive genbosat i Australien, også selv om de er egentlige flygtninge.

De kan således enten vende hjem, blive i Papua Ny Guinea eller Nauru eller rejse til et andet land.

Siden er flere end 300 mennesker blevet genbosat i USA som følge af en aftale med tidligere præsident Barack Obama. Flere hundrede andre forbliver dog i limbo.

