Over 800 meldes anholdt i Rusland ved demonstrationer

Det russiske politi har haft travlt søndag med at slå ned på demonstrationer mod Ruslands krig i Ukraine.

Borgerrettighedsgruppen OVD-Info, der følger demonstrationerne, siger søndag aften, at der er meldt om 817 anholdelser landet over, skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge OVD-Info har der været demonstrationer i 37 byer.

En af byerne er Moskva, Ruslands hovedstad. Her blev der ifølge det russiske nyhedsbureau Tass anholdt 300 personer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Billeder og videoer på sociale medier viser demonstranter, der bliver slæbt væk fra stedet af kampklædte politifolk i Moskva.

Flere journalister er blandt de anholdte, skriver nyhedsbureauet AFP.

Blandt de politifolk, der var sat ind for at opløse demonstrationen i Moskva, havde flere et "Z" tegnet på deres hjelme.

Bogstavet ses også på kampvogne og andre russiske militærkøretøjer i Ukraine. Det er blevet et symbol på støtte til det, præsident Vladimir Putin betegner som en "særlig militæroperation".

Siden Rusland gik ind i Ukraine 24. februar, er over 14.700 russere blevet anholdt for at demonstrere mod invasionen, viser OVD-Infos opgørelse.

Moskva har længe haft forbud mod at demonstrere, officielt på grund af coronapandemien. Demonstranter risikerer en bøde eller i værste fald en fængselsstraf.

/ritzau/