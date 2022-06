Over 800 nordkoreanske familier er ramt af akut tarmsygdom

Nordkorea har udsendt et hold af læger og epidemiologiske efterforskere til en provins, der kæmper med et udbrud af en tarmsygdom.

Det rapporterer statsmedier søndag.

Mindst 800 familier i provinsen South Hwanghae er blevet ramt af det, som Nordkorea betegner som "en pludseligt opstået tarmepidemi".

Ifølge sydkoreanske myndigheder kan der være tale om kolera eller tyfus.

Udbruddet, der blev bekræftet torsdag, lægger yderligere pres på det isolerede land, som kæmper med både kronisk fødevaremangel og en bølge af smittetilfælde af covid-19.

Søndag beskriver det statslige nyhedsbureau KCNA, hvilke forebyggende tiltag, der er gjort. Det gælder blandt andet karantæner, intensiv screening blandt alle beboere og særlig behandling og overvågning af særligt sårbare, herunder børn og ældre.

Ifølge KCNA er et særligt diagnose- og behandlingshold sendt afsted for at sikre, at der bliver truffet foranstaltninger, så landbruget ikke bliver påvirket i det pågældende område.

Mediet rapporterer videre, at der pågår et desinfektionsarbejde, herunder af spildevand og andet affald.

Nordkorea erklærede nødretstilstand i landet i maj, efter at det for første gang under den globale coronapandemi bekræftede, at der var konstateret smitte i det nordkoreanske samfund.

13. maj rapporterede KCNA, at en febertilstand med ukendt oprindelse havde spredt sig i landet siden slutningen af april.

Ifølge analytikere vil det nordkoreanske sundhedssystem have svært ved at håndtere et stort udbrud af coronavirus.

Eksperter mener, at Nordkorea ikke har vaccineret nogen af landets 25 millioner borgere mod coronavirus, fordi landet har afvist tilbud om vacciner fra USA, Kina og Verdenssundhedsorganisationen (WHO).

/ritzau/Reuters