Over 80.000 personer i USA er døde af coronavirus

USA er det suverænt hårdest ramte land målt på antallet af dødsfald, som mandag har passeret 80.000.

USA har mandag rundet over 80.000 coronarelaterede dødsfald.

Det skriver nyhedsbureauet AFP med henvisning til en løbende opgørelse fra Johns Hopkins University, som sent mandag aften dansk tid har registreret 80.087 dødsfald.

Det er en stigning på under 1000 dødsfald i forhold til døgnet forinden, hvor USA ifølge AFP registrerede 775 nye dødsfald - det laveste i løbet af 24 timer siden marts.

Ingen andre lande er i nærheden af at være lige så hårdt ramt som USA målt på det faktiske antal døde. Storbritannien er nummer to på listen med lidt over 32.000 dødsfald.

Set i forhold til indbyggerantallet er USA dog langtfra at være værst ramt med omkring 250 dødsfald per én million indbyggere.

Både Spanien med omkring 570 dødsfald per én million indbyggere samt Italien med godt 500 og Storbritannien med omkring 480 ligger højere. Det samme gør Sverige med 315 dødsfald for hver million indbyggere, når der tages udgangspunkt i opgørelsen fra Johns Hopkins University.

Der kan dog være forskel på landenes opgørelsesmetoder, hvorfor det kan være svært at sammenligne.

Det globale dødstal lyder mandag aften på 284.883.

Fordelt på de amerikanske delstater har virusudbruddet kostet flest menneskeliv i New York med 26.682 døde. Derefter følger New Jersey med 9340 og Massachusetts med 4979.

Virusudbruddet har også sendt millioner af amerikanere ud i arbejdsløshed, hvilket har fået flere delstater til at lempe de restriktioner, der blev indført i marts og april for at bremse smittespredningen.

De tre store bilproducenter i Detroit i Michigan - General Motors, Ford Motor og Fiat Chrysler Automobiles - har ifølge Reuters sagt, at de genoptager produktionen på deres nordamerikanske fabrikker den 18. maj.

/ritzau/