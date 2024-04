Over 90 mennesker omkom ved forlis ud for Mozambique

Over 90 mennesker omkom, da et overfyldt fartøj sank ud for Mozambiques kyst søndag, oplyser de lokale myndigheder ifølge AFP.

Der var omkring 130 om bord på fartøjet, som gik ned, fordi for mange mennesker var om bord, og det var uegnet til at sejle passagerer. 91 mistede livet, siger Jaime Neto, udenrigsminister i den nordlige provins Nampula.

De lokale myndigheder siger, at fartøjet var en ombygget fiskebåd. Den fik store problemer, da den forsøgte at nå frem til en ø ud for Nampula-provinsen.

- Der var mange børn blandt ofrene, siger Jaime Neto.

Redningsmandskab sagde søndag aften, at det havde fundet fem overlevende, og at der fortsat søges, selv om vejrforholdene er vanskelige.

De fleste af passagererne forsøgte at komme væk i en fart fra fastlandet, fordi desinformation om kolera havde skabt panik, siger Neto.

Det sydafrikanske land, som er et af de fattigste på det afrikanske kontinent, har registreret 15.000 tilfælde af den vandbårne sygdom, og der er registreret 32 kolera-dødsfald siden oktober, viser oplysninger fra regeringen.

Nampula er den værst ramte region. Omkring en tredjedel af kolerattilfældene er registreret der.

Myndighederne har iværksat en undersøgelse for at få belyst alle forhold omkring forliset.

/ritzau/AFP