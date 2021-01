Over 9000 børn døde på irske hjem for enlige mødre

Irsk kommission konstaterer "foruroligende" høj dødsrate blandt børn på hjem for enlige mødre i 1900-tallet.

Over 9000 børn døde i Irlands hjem for enlige mødre i 1900-tallet.

Det viser en rapport, som en undersøgelseskommission har udgivet efter fem års undersøgelser af 22 hjem for enlige mødre og deres børn fra 1922 til 1998.

Det skriver det irske medie RTE samt nyhedsbureauerne AFP og Reuters.

Rapporten afslører, at der blandt andet var en "foruroligende" høj dødsrate på omkring 15 procent blandt de omkring 57.000 børn, som blev født af mødre på hjemmene.

Noget, som også Irlands børneminister, Roderic O'Gorman, bider mærke i.

- Det er svært at forstå tragediens omfang og sorgen bag tallet med 9000 børn og babyer, siger han ifølge AFP.

Ser man alene på 1930'erne og 1940'erne, var det ifølge RTE over 40 procent af børnene, som døde, inden de nåede at fylde et år.

Omkring 56.000 mødre nåede at være på hjemmene i den 76 år lange periode, og 80 procent af dem var mellem 18 og 29 år gamle. De yngste mødre på hjemmene var 12 år, mens de ældste var i 40'erne.

Fælles for de fleste var, at de var nødt til at forlade deres eget hjem, da de blev gravide uden for ægteskab og ikke kunne få den fornødne opbakning fra hverken faren til barnet eller deres egen familie.

De blev nødt til at finde et nyt sted, hvor de ikke skulle betale for at bo. Mange af kvinderne var subsistensløse, fremgår det af rapporten.

/ritzau/