Over 90.000 beskylder spejderledere i USA for seksuelt misbrug

Fristen for at indgive et krav om erstatning for seksuelt misbrug fra spejderbevægelse i USA udløb mandag.

Over 90.000 mænd beskylder den amerikanske spejderbevægelse Boy Scouts of America (BSA) for seksuelt misbrug.

Det oplyser en af advokaterne, der fører søgsmålet, til nyhedsbureauet AFP.

Fristen for at indgive krav om erstatning for misbruget, der fandt sted i spejderbevægelsen, er udløbet mandag aften lokal tid.

Ifølge det amerikanske medie CNN har 92.700 indgivet et søgsmål ved deadline.

Anklagerne går flere årtier tilbage. Mange stammer fra 1960'erne og 70'erne.

Sagsøgernes komité hævder, at der er flere krav om erstatning fra BSA end alle sagsanlæg mod den katolske kirke over hele verden tilsammen.

Ifølge AFP tæller krav om erstatning mod den katolske kirke 11.000.

- Vi er ødelagte over antallet af mennesker, der er påvirket af tidligere misbrug i spejderbevægelsen og rørt over modet hos dem, der står frem, skriver spejderorganisationen i en erklæring.

- Vi er sønderknuste, fordi vi kan ikke ændre ved deres smerte.

BSA blev begæret konkurs i februar i forbindelse med hundredvis af søgsmål med anklager om seksuelt misbrug begået af spejderlederne.

Ifølge AFP blev konkursen begæret for at forhindre, at erstatningskrav skulle ramme organisationen og i stedet kanalisere dem videre til en kompensationsfond.

Retssagen skal til slut føre til oprettelse af en kompensationsfond, der kan betale erstatning til dem, der får medhold.

Det vides ikke, hvor stor fonden bliver, men BSA's nationale og lokale organisationer skal sandsynligvis bidrage med store summer, skriver nyhedsbureauet AP.

/ritzau/