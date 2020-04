Over 9600 er døde med coronavirus i USA

Det seneste døgn er antallet af daglige dødsfald faldet med over 13 procent, viser opgørelse.

Coronavirusset har det seneste døgn krævet yderligere 1155 liv i USA.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University tidligt mandag morgen dansk tid.

Tallet er gjort op fra klokken 05.00 søndag til klokken 05.00 mandag dansk tid. I samme periode i det forrige døgn var antallet af dødsfald 1336.

Dermed er der sket et fald i antallet af døde på 24 timer på 13,5 procent.

I alt er 9634 coronapatienter i USA døde.

New York, der er en af de hårdest ramte stater i USA, rapporterede søndag om et fald i det daglige antal døde for første gang i en uge.

Her faldt dødsfaldene fra 630 til 594. Samlet er mere end 4100 døde i New York.

New York-guvernør Andrew Cuomo sagde søndag, at nye indlæggelser var faldet med 50 procent i løbet af det foregående døgn.

I andre stater som Pennsylvania, Colorado og Washington D.C. er der sket en stigning i dødsfaldene. Wyoming er den eneste stat i USA, hvor coronavirusset endnu ikke har gjort sit indtog.

Mere end 337.000 personer i USA er blevet testet positive for coronavirus. Heraf er omkring 17.500 erklæret raske igen. Man regner dog med et stort mørketal.

USA er det land i verden med flest smittetilfælde, mens Italien har registreret flest dødsfald med over 15.800 omkomne.

USA's præsident, Donald Trump, har i weekenden på et pressemøde advaret om, at USA går ind i en af de hårdeste uger nogensinde med "mange dødsfald".

Alligevel var der glimt af håb på præsidentens seneste pressemøde natten til mandag dansk tid.

Her sagde han, at det lille fald i antal døde i New York kunne være "et godt tegn", og at USA "begynder at se lyset for enden af tunnelen".

Medicinske eksperter i Det Hvide Hus har sagt at mellem 100.000 og 240.000 amerikanere kan dø i pandemien.

/ritzau/