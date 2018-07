Over en milliard mennesker kæmper mod heden

Det er især fattige på landet i den tredje verden og folk i storbyernes slumkvarterer, der lider i heden.

Over er en milliard mennesker har store problemer med heden, fordi de mangler køleskabe og kølige steder at være, mens den globale opvarmning tager til og bringer stadigt højere temperaturer.

En ny forskningsrapport, der blev offentliggjort mandag, viser, at større efterspørgsel efter elektricitet til køleskabe, ventilatorer, vifter og aircondition vil forværre de menneskeskabte klimaforandringer.

Rapporten fra den ikke-kommercielle miljøgruppe Sustainable Energy for All Group, viser, at 1,1 milliard ud af verdens 7,6 milliarder mennesker er stærkt udsatte.

De er i Asien, Afrika og Latinamerika - 470 millioner i landområder og 630 millioner i slumkvarterer.

- Afkøling bliver mere og mere vigtig som følge af klimaforandringerne, siger Rachel Kyte, som leder den ikke-kommercielle miljøgruppe.

Et studie af problemerne i 52 land viser, at gruppen af de mest udsatte lande omfatter Indien, Kina, Mozambique, Sudan, Nigeria, Brasilien, Pakistan, Indonesien og Bangladesh.

- Vi er nødt til at løse problemerne omkring afkøling på en supereffektiv måde, siger Kyte.

Virksomheder vil kunne finde store markeder hos de voksende middelklasser i tropiske lande, hvis de for eksempel udvikler airconditionanlæg, som er højeffektive og billige.

Samtidig kan der gøres meget med mere enkle løsninger som at male hustage hvide, så sollyset bliver reflekteret, eller som mindre ombygninger af huse, der udnytter køligere rum, mener miljøgruppen.

FN's sundhedsorgan siger, at stress og utilpashed som følge af klimaforandringer formentligt vil forårsage 38.000 dødsfald årligt fra 2030 til 2050.

Ved en hedebølge i maj døde over 60 mennesker i Karachi og Pakistan, da varmen steg til over 40 grader.

I fjerntbeliggende landområder i tropiske lande mangler mange mennesker elektricitet, og sundhedsklinikker er ofte ude af stand til at opbevare vacciner og medicin, som kræve nedkøling.

I slumområderne i storbyerne er forsyningerne af elektricitet ofte ustabile.

Mange landmænd og fiskere mangler samtidig "kolde forsyningskæder", som sikrer, at kød og fisk når frisk frem til markedet. Fisk bliver fordærvet på få timer i 30 graders varme, men holder sig i dage, hvis de opbevares køligt.

En britisk rapport i sidste uge fra Birminghams Universitet viser, at antallet af solgte nedkølingsprodukter som køleskabe meget vel kan blive firdoblet inden 2050 til 14 milliarder enheder.

/ritzau/Reuters