Over en tredjedel af coronasmittede oplever ingen symptomer

Tal fra Kina viser, at over en tredjedel af dem, som er ramt af coronavirus, har meget milde eller slet ingen symptomer. Forskere i flere lande mener, at Verdenssunhedsorganisationen, WHO, har undervurderet usynlige smittebæreres rolle i spredningen af virussen, og at de symptomfrie tilfælde kan være en stor kilde til smitte

Selvom man ikke har feber, hoster eller har ondt i halsen, er det langtfra en garanti for, at man ikke er smittet med coronavirussen.

Tal fra Kina viser nu, at op mod en tredjedel af de testede slet ikke viser nogen symptomer. Det skriver avisen South China Morning Post.

Avisen har fået lov at se den kinesiske regerings tal over smittede, og her fremgik det, at der i slutningen af februar var 80.000, som var testet positiv for virussen. Derudover var der 43.000 positive tests, hvor patienterne ikke havde symptomer. Det svarer til, at næsten 35 procent af de smittede var uden symptomer.

Også testningen af passagerne på krydstogtskibet Diamond Princess, der i flere uger lå i karantæne i Yokoyama i Japan, viste, at mange smittede ikke oplever symptomer. Her blev 712 passagerer testet positive, hvoraf 334 var symptomfrie. Det svarer til næsten 47 procent.

Forskere verden over er ikke helt enige om, hvor stor en rolle symptomfrie smittede spiller for spredningen af virussen.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har tidligere bedyret, at smittebærere uden symptomer ikke spiller en ”nøglerolle” for spredningen af sygdommen. Andre forskere mener, at man har undervurderet de symptomfrie tilfælde som smittespredere.

En fælles studie foretaget af eksperter fra Kina, USA, Storbritannien og Hongkong anslår, at smittebærere med meget milde eller slet ingen symptomer stod for at smitte 79 procent af de smittede i Wuhan i Kina, før byen blev lukket ned i slutningen af januar.

”De udokumenterede tilfælde af smittede oplever ofte milde, begrænsede eller overhovedet ingen symptomer og kan derfor – afhængigt af deres antal og af, hvor smitsomme de er – udsætte en langt større del af befolkningen for smitte end i de tilfælde, hvor de syge oplever symptomer,” skriver forskerne i en rapport.

Ho Pak-leung, der er professor i mikrobiologi ved Hongkong Universitet fortæller til South China Morning Post, at nogle symptomfrie patienter muligvis kan smitte lige så meget som folk, der hoster.

”Det er svært at afgøre, om man smitter mindre, hvis man ikke hoster. For der kommer også små dråber ud af munden, når man taler,” siger han til avisen.