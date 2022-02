Fire mænd står anklaget for at have hjulpet med drab på fransk præst, der fik halsen skåret over under messe.

Over fem år efter barbarisk drab på præst skal fire mænd for retten

Efter adskillige års efterforskning åbnede Frankrig mandag en omfattende retssag mod fire mænd, som er tiltalt for at være medsammensvorne i et angreb, hvor jihadister skar halsen over på en katolsk præst under en messe.

Angrebet, som er et af en række jihadist-angreb, der har rystet Frankrig i de seneste år, fandt sted 26. juli 2016 i præsten Jacques Hamels lille kirke i Saint-Etienne-du-Rouvray nær Rouen i det sydvestlige Frankrig.

De fire tiltalte er anklaget for at være med i en terrorgruppe og for at have hjulpet de to 19-årige gerningsmænd, Adel Kermiche og Abdel-Malik Petitjean, som begik det barbariske drab på præsten og sårede et af fire gidsler alvorligt.

Begge mænd blev dræbt af politiet, da de forsøgte at flygte fra kirken.

I en video havde de erklæret sig som medlemmer af Islamisk Stat.

De fire tiltalte, som alle er født i Frankrig, var ifølge anklagemyndigheden i kontakt med gerningsmændene.

Tre af mændene er stillet for retten i den historiske retsbygning Palais de Justice i Paris. De erklærede sig alle uskyldige i de anklager, som er rettet mod dem.

Den fjerde tiltalte, Rachid Kassim, retsforfølges in absentia. Ifølge anklageren skal han fra Syrien have kontaktet gerningsmændene og opfordret dem til at dræbe præsten.

Drabet på Hamel skete, da hele Frankrig var sat i forhøjet alarmberedskab efter en massakre på redaktionen på det satiriske magasin Charlie Hebdo i januar 2015.

Angrebet førte til kritik af efterretningstjenesternes arbejde, da Kermiche, en af de dræbte gerningsmænd, havde en elektronisk fodlænke, fordi han to gange havde været i Syrien for at slås for IS.

De anklagede, som altså nægter sig skyldige i de anklager, som er rettet mod dem, risikerer op til 30 års fængsel.

Den katolske kirke har indledt en proces med at få saligkåret Hamel, som er et skridt frem mod kanonisering eller helgenkåring.

Pave Frans har kaldt den dræbte præst en martyr, som døde for sin tro.

