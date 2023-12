Over halvdelen af tyskerne ønsker valg i utide

Langt over halvdelen af de tyske vælgere er utilfredse med den tyske regeringskoalition under ledelse af den socialdemokratiske forbundskansler, Olaf Scholz, viser en ny meningsmåling offentliggjort af avisen Bild i weekenden.

Målingen fastslår også, at et flertal ønsker et valg i utide. Det næste forbundsdagsvalg i Tyskland skal ifølge planen finde sted i efteråret 2025.

Målingen i Bild fra meningsmålingsinstituttet INSA viser, at 68 procent af vælgerne mener, at regeringen sparer de forkerte steder.

Ifølge målingen har SPD, De Grønne og FDP tilsammen kun 32 procent af vælgerne bag sig - 20 procentpoint mindre end ved valget i efteråret 2021.

Socialdemokraterne under Scholz og deres koalitionspartnere i miljøpartiet De Grønne og i det liberale parti FDP har fået store problemer som følge af en budgetkrise, som har fået de tre partier til at fremstå stærkt uenige og dybt splittede.

Krisen blev optrappet i november, da den tyske forfatningsdomstol overraskende afgjorde, at forbundsregeringen ikke har ret til at anvende anslået 60 milliarder euro (op mod 450 milliarder kroner), som ifølge planerne skulle gå til forskellige klimaprojekter.

De mange milliarder var oprindeligt sat af til at imødegå forskellige følger af corona-pandemien, og de må ifølge forfatningsdomstolen ikke flyttes til andet, som regeringen ellers planlagde.

Det lykkedes dog de tre partier at få løst den akutte budgetprise for 2024 op til weekenden, da den såkaldte gældsbremse blev ophævet for 2023, og der undtagelsesvist blev åbnet for lån.

Dette skete ifølge Scholz også for at kunne garantere den tyske økonomiske støtte til Ukraine.

Forfatningsdomstolens overraskende afgørelse i november har medført store huller i budgetterne for dette år og 2024, og regeringspartierne har skærpet advarsler om, at krigen i Ukraine med dens vidtrækkende sociale, økonomiske og humanitære følger rammer de statslige finanser i Tyskland hårdt.

Krisen er også blevet understreget ved, at store skader fra en oversvømmelseskatastrofe i sommeren 2021 ikke er blevet udbedret.

/ritzau/