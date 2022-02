Særligt sårbare over for klimaforandringer bor i lande, der i lav grad har bidraget til global opvarmning.

Over tre milliarder er meget sårbare over for klimaforandringer

Over hele verden mærkes klimaforandringerne. Men nogle steder mere end andre.

Omkring 3,3 til 3,6 milliarder mennesker globalt lever under forhold, som gør dem "meget sårbare" over for klimaforandring. Det konkluderer en ny rapport fra FN's Klimapanel (IPCC) mandag.

Der er omkring 7,9 milliarder mennesker i verden.

Det er særligt i Vest,- Central- og Østafrika, Sydasien, Central- og Sydamerika, små østater og Arktis, at borgerne er særligt sårbare over for de forandringer, klimaets ændringer fører med sig.

Med andre ord er det i lande, som i ikke særligt høj grad har bidraget til de globale temperaturstigninger, der forårsager klimaforandringerne.

Derudover er det lande, som har færre ressourcer end i Vesten.

Samtidig påpeger rapporten, at den nuværende udvikling vil føre til flere farer fra klimaet såsom oversvømmelser eller tørke. Og fattige lande står altså til at blive ramt hårdest.

- Rapporten gør opmærksom på, at der er nogle områder og folk, som er mere hårdt ramt end andre.

- Det er jo så specielt de mennesker, der har mindst mulighed for at forebygge klimaforandringer, simpelthen fordi de har færrest ressourcer, og fordi de lever i de varmeste lande, siger John Nordbo, klimarådgiver i nødhjælpsorganisationen Care.

Klimakrisens konsekvenser er "uretfærdigt ulige fordelt", fremhæver Greenpeace.

- Klimapanelet finder, at antallet af ofre, der det seneste årti er døde under storme, oversvømmelser og tørke, er svimlende 15 gange højere i de mest klimasårbare regioner end i de mindst sårbare regioner.

- Her må Danmark og resten af de rige lande vise solidaritet og tage ansvar, siger Mads Flarup Christensen, generalsekretær i Greenpeace Norden, i en skriftlig kommentar.

Rapporten fra FN's Klimapanel har fokus på konsekvenser af klimaforandringerne og tilpasning til ændringer i klimaet.

Den er 6000 sider lang. Den er forfattet af et bredt sammensat hold af verdens fremmeste forskere inden for området.

John Nordbo mener, at det kan være et problem i forhold til rige landes indsats over for klimaforandringer, at de rammer lande langt væk hårdere.

Rige lande har for længe nølet med at hjælpe de fattige med klimaforandringerne, påpeger han.

- Det er supervigtigt, at vi får investeret i at hjælpe lande med at tilpasse sig klimaforandringerne. Der må man sige, at de rige lande slet ikke har levet op til de løfter, de har givet tidligere.

- Det er kritisk for de her lande. Men det er også kritisk for os alle sammen. For hvis vi ikke sætter ind nu - både i forhold til at hjælpe med klimatilpasningen og i forhold til at reducere udslip - så bliver konsekvenserne så meget værre på sigt, siger John Nordbo.

Ifølge John Nordbo skulle de rige lande i 2020 være oppe på at give omkring 50 milliarder dollar om året i støtte til klimatilpasning. Realiteten er, at støtten er på omkring 20 milliarder dollar årligt.

/ritzau/