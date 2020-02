OVERBLIK: Coronavirus verden rundt

Her følger et overblik over den seneste corona-udvikling:

* Tirsdag kom det frem, at der er smittetilfælde i den østrigske delstat Tyrol. De smittede er to italienere, der bor i delstaten. De menes at være blevet smittet i Lombardiet i Italien.

* Også Kroatien bekræfter sit første tilfælde af smitte. Patienten, som er en yngre person, er indlagt på et hospital i den kroatiske hovedstad, Zagreb.

* Sundhedsministeriet i Schweiz oplyste ligeledes tirsdag eftermiddag, at det har registreret sit første smittetilfælde.

* Irans sundhedsministerium kunne tirsdag meddele, at den iranske sundhedsminister, Iraj Harirchi, havde testet positiv for virusset. Harirchi er nu i karantæne.

* 12 mennesker er døde af coronavirus i Iran.

* I fredags begyndte et nyt udbrud i den norditalienske provins Lombardiet. Her har mere end 200 mennesker testet positiv for virusset.

* I Europa har der ellers været smittetilfælde i Tyskland, Storbritannien, Frankrig, Spanien, Rusland, Belgien, Finland og Sverige.

* Der er mere end 2000 smittetilfælde uden for Kina. De er fordelt på mere end 30 lande.

* 33 mennesker er døde af coronavirus uden for Kina. De er døde i Japan, Filippinerne, Italien og Frankrig. Flere af dem har været kinesiske turister.

Kilde: AFP, Reuters, Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme

