OVERBLIK: Det ventes at ske ved Trumps retsmøde tirsdag

USA's tidligere præsident Donald Trump er tirsdag aften dansk tid ankommet til et retsmøde, hvor han skal stå foran en dommer.

Trump er blandt andet tiltalt for at have brudt loven vedrørende opbevaring af klassificerede dokumenter.

Her er, hvad der forventes at ske tirsdag:

* Klokken 15.00 skal Trump møde i retsbygningen Wilkie D. Ferguson i det centrale Miami. Det er klokken 21.00 dansk tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

* Trump skal møde foran magistratsdommer Jonathan Goodman. Det er ikke Goodman, der skal være dommer i sagen. Men magistratsdommere håndterer mange af de rutine- og procesmæssige aspekter i retssager.

* Der er blevet stillet barrikader op foran retsbygningen, og politiet i Miami har på forhånd sagt, at det er klar til at håndtere en menneskemængde på op til 50.000 personer.

* Det er ikke sikkert, at offentligheden får Trump at se, inden han skal møde i retten. Han ventes at blive transporteret til og fra retsbygningen gennem en underjordisk garage, der er forbundet til bygningen.

* Det ventes, at Trump får taget fingeraftryk inden retsmødet.

* Han bliver sandsynligvis ikke lagt i håndjern, og det ventes heller ikke, at han skal have taget et forbryderbillede. Da Trump blev tiltalt i en straffesag i New York i april, sagde myndighederne, at det blev vurderet, at der ikke var risiko for, at han ville flygte, og at billeder af ham er tilgængelige. Derfor skulle han ikke have taget et forbryderbillede eller lægges i håndjern.

* Trumps retsmøde bliver ikke vist på tv, da kameraer ikke er tilladt i føderale retsbygninger i USA.

* Det ventes, at Trump under retsmødet vil stå i stilhed ved siden af sin advokat, indtil han af dommeren får lov til at tale.

Artiklen fortsætter under annoncen

* Forud for retsmødet har Trump sagt i et radiointerview, at han vil erklære sig ikke skyldig. Det samme har han indikeret i beskeder på sit sociale medie, Truth Social.

* Det er endnu ikke klart, om Trump skal tilbage til Miami til et nyt retsmøde senere.

* Ud over Trump er også en af hans medarbejdere, Walt Nauta, anklaget i sagen.

* Den tidligere præsident har sagt, at han kort efter retsmødet vil flyve til New Jersey og tale fra sin golfklub Bedminster klokken 20.15 lokal tid. Det er klokken 02.15 dansk tid.

Kilder: Miami Herald, The Guardian og The New York Times.

/ritzau/