OVERBLIK: Fem personer er fortsat strandet i grotte

Mandag eftermiddag blev fire personer reddet ud af oversvømmet grotte i Thailand. Få overblik over forløbet.

Det lykkedes mandag redningsfolk at få yderligere fire drenge reddet ud fra Tham Luang-grotterne i det nordlige Thailand.

Det sker, efter at redningsaktionen blev genoptaget tidligere på dagen.

I alt er otte drenge hjulpet ud fra grotten, hvor endnu fire drenge og deres fodboldtræner sidder tilbage.

Her er et overblik over forløbet:

* Lørdag 23. juni:

12 drenge i alderen 11-16 år går sammen med deres træner ind i grottekomplekset i det nordlige Thailand efter fodboldtræning, mens det regner.

De bliver meldt savnet samme aften. Lokale embedsmænd finder cykler, der er låst fast til et hegn i nærheden af indgangen, samt sko og fodboldstøvler.

* Søndag 24. juni:

Der bliver fundet hånd- og fodaftryk i grotten. Politiet antager, at drengene er søgt længere ind i grotten på grund af stigende vandstand.

* Mandag 25. juni:

Dykkere fra de thailandske specialstyrker begynder at søge efter drengene i grotten. Det antages, at drengene befinder sig i en højtbeliggende luftlomme i et område kaldet Pattaya Beach.

* Tirsdag 26. juni:

Dykkere når flere kilometer ind i grottekomplekset, men må vende om, da strømme af vand afskærer dem vejen.

* Onsdag 27. juni:

Amerikanske og britiske specialister slutter sig til redningsholdet.

* Torsdag 28. juni:

Redningsaktionen sættes i bero på grund af stærke strømme og oversvømmelser.

Vandpumper hentes ind for at dræne området for det mudrede vand. Droner flyver over området for at finde huller ind til grotten.

* Lørdag 30. juni:

Bedre vejr giver mulighed for, at dykkere kan nå længere ind i grotten.

* Søndag 1. juli:

Der oprettes en base inde i grotten, hvortil der fragtes lufttanke og andre forsyninger. Det giver dykkerne mulighed for at blive længere i grotterne.

* Mandag 2. juli:

Fodboldholdet og træneren bliver fundet i live sent mandag. De er 400 meter fra Pattaya Beach, der var tæt på at blive oversvømmet. Næste mål er at få dem ud.

* Tirsdag 3. juli:

Der kommer mad og medicin frem til drengene, der bliver forberedt på, at de måske skal være i grotten et godt stykke tid.

* Onsdag 4. juli:

Dykkerne underviser fodbolddrengene i at bruge dykkermasker. Der pumpes vand ud af grotten, da der ventes regnskyl i de kommende dage.

* Torsdag 5. juli:

Situationen ser alvorlig ud på grund af de dårlige vejrudsigter, og redningsarbejderne taler om at foretage et vanskeligt redningsforsøg.

* Fredag 6. juli:

En dykker, der forsøgte at skaffe ilt til drengene, omkommer under arbejdet.

Lederen af Thailands specialstyrker siger, at iltniveauet er faldet. Han advarer om "begrænset" tid til at få fodboldholdet ud.

* Lørdag 7. juli:

Det vurderes, at det endnu ikke er sikkert at lade drengene forsøge at dykke ud af grotten.

Fodboldtræneren undskylder i et brev til forældrene for at have bragt deres drenge i fare.

Lederen af redningsmissionen siger, at der er blevet boret over 100 huller i bjergsiden i et forsøg på at nå ind til drengene.

* Søndag 8. juli:

Redningsaktionen påbegyndes, og dykkere redder fire drenge ud, der bliver bragt til et nærliggende hospital for undersøgelser.

I alt 90 dykkere deltog i aktionen.

* Mandag 9. juli:

Redningsaktionen genoptages, og endnu fire drenge reddes ud mandag middag dansk tid. De transporteres også til hospitalet for undersøgelser.

Der sidder fortsat fire drenge og en fodboldtræner i grotten, og ifølge CNN og The Guardian blev redningsoperationen igen sat på pause mandag eftermiddag dansk tid.

Kilde: AFP, Reuters, CNN, The Guardian og Ritzau.

