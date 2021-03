OVERBLIK: Første varsel var lungebetændelser i Wuhan

Torsdag er det et år siden, at Verdenssundhedsorganisationen (WHO) erklærede virusudbrud for en pandemi.

Coronapandemien har torsdag officielt varet et år.

Siden det første dødsfald i januar 2020 har coronavirusset været årsag til over 2,6 millioner dødsfald globalt.

Her en række nøglebegivenheder:

* 31. december 2019: WHO bliver varslet om et antal tilfælde af lungebetændelse i Wuhan i Kina, som læger står uforstående overfor.

En uge senere bliver et nyt coronavirus identificeret.

* 11. januar 2020: Kina melder om det første dødsfald i Wuhan forårsaget af en sygdom, som siden vil få navnet covid-19.

* 23. januar: Wuhan bliver sat i karantæne og afskåret fra omverdenen. Flere lande begynder at hjemtage deres statsborgere fra Kina.

* 15. februar: Frankrig melder om det første bekræftede dødsfald uden for Asien. Der er tale om en turist fra Kina.

* 6. marts: Over 100.000 smittetilfælde er registreret globalt.

Kort efter bliver det nordlige Italien lukket ned, og snart gælder det for hele landet.

* 11. marts: WHO erklærer udbruddet for en pandemi.

Det udløser panik på aktiemarkederne med store kursfald. Regeringer og centralbanker lancerer hjælpepakker for at understøtte økonomien.

* 14. marts: Spanien beordrer befolkningen til at blive hjemme. Frankrig gør det samme tre dage senere.

I Tyskland og Storbritannien rådes folk til at undgå al social kontakt, og i EU bliver de eksterne grænser lukket.

* 24. marts: OL i Tokyo planlagt til juli 2020 bliver udskudt med et år.

Dagen efter advarer FN om, at pandemien "truer hele menneskeheden".

* 2. april: 3,9 milliarder mennesker - halvdelen af klodens befolkning - er enten tvunget eller opfordret til at isolere sig. Samme dag passeres én million smittetilfælde.

* 7. juni: Det globale dødstal runder 400.000.

Mange europæiske lande indfører krav om mundbind på offentlige transportmidler, i skoler og butikker.

* 28. september: Grum milepæl på én million dødsfald.

Kort efter begynder udbruddet at tage til i styrke i Europa. Mange lande genindfører nedlukninger og udgangsforbud.

Også i USA tager pandemien til. Håndteringen af udbruddet er et hovedtema i præsidentvalgkampen.

* December: Vaccinationskampagner begynder i Storbritannien, USA, Rusland og EU.

* 4. januar 2021: Fremkomsten i Storbritannien af en ny virusvariant, som menes at være særlig smitsom, får regeringen til at bebude en ny nedlukning.

Andre meget smitsomme varianter bliver opdaget i Sydafrika og Brasilien.

* 23. februar: USA runder en halv million dødsfald.

* 9. marts: Antallet af dødsfald i Latinamerika når 700.000. Samme dag passerer antallet af vaccinationsstik globalt 300 millioner.

