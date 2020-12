OVERBLIK: Handelsaftale mellem briter og EU lander i sidste time

Storbritannien forlod den 31. januar EU. Siden da har forhandlingerne om fremtiden sneglet sig afsted.

Juleaftensdag er Storbritannien og EU nået til enighed om en aftale for det fremtidige forhold.

Det er sket, efter mange måneders nærmest stillestående forhandlinger, siden briterne officielt forlod EU 31. januar i år.

Aftalen er faldet på plads i sidste øjeblik, inden at overgangsperioden udløber ved nytår, hvormed følgerne af skilsmissen bliver til virkelighed.

Aftalen skal nu endelig godkendes af Europa-Parlamentet, det britiske parlament og alle 27 medlemslande.

Her kan du få et overblik over det årelange brexit-forløb:

* 23. juni 2016.

51,9 procent af briterne stemmer for at forlade EU. Daværende premierminister David Cameron trådte af dagen efter.

* 29. marts 2017.

David Camerons efterfølger, Theresa May, satte den formelle udtrædelsesproces i gang.

* 17. juli 2017.

Forhandlingerne mellem Storbritannien og EU gik officielt i gang i Bruxelles.

* 21. september 2018.

EU's regeringschefer afviste Theresa Mays foreslåede aftale for Storbritanniens udtrædelse.

* 25. november 2018.

Storbritannien blev enig med EU om en udtrædelsesaftale.

* 15. januar 2019.

Theresa Mays aftale led det største parlamentariske nederlag nogensinde, da aftalen blev stemt ned med 432 stemmer imod og 202 stemmer for.

* 23. juli 2019.

Boris Johnson blev valgt som ny formand for de konservative. Dagen efter trådte han til som Storbritanniens premierminister.

* 23. januar 2020.

Det britiske parlament vedtog en udtrædelsesaftale. EU-Parlamentet godkendte aftalen ugen efter.

* 31. januar 2020.

Storbritannien forlod formelt EU. Forholdet mellem de to parter træder ind i en overgangsperiode, hvor EU og Storbritannien forsøger at forhandle en aftale på plads for de to parters fremtidige forhold.

* 2. marts 2020.

EU og Storbritannien indledte forhandlinger om handel og det fremtidige forhold.

* 24. december 2020.

Efter en travl december indgår Storbritannien og EU juleaftensdag en aftale om handel og det fremtidige forhold. Det sker så godt som i sidste øjeblik, inden overgangsperioden løber ud ved nytår.

Kilder: Euronews, The Guardian og EU-Kommissionen.

/ritzau/