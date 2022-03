Torsdag er det to uger siden, at russiske styrker begyndte at invadere Ukraine. Det ser ud til, at den russiske krigsmaskines fremmarch er blevet bremset, men det har været dyrt for Ukraine at bremse den. Flere byer er blevet sønderbombet, og millioner af ukrainere er flygtet. Både Ukraine og Rusland bruger tal til at fortælle deres version af krigen, men de kan ligge langt fra hinanden.

