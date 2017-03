Overblik:

Hungersnøden i Afrika

Verden står over for den værste humanitære krise siden 1945. Tørke og væbnede konflikter har drevet flere lande ud i undtagelsestilstand, og mere end 40 millioner mennesker har brug for hjælp. FN har udtalt, at det kræver over 30 milliarder kroner at løse krisen, men indsamlingen går trægt.

